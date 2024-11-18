ドラマ「マイダイアリー」第４回場面カット（C）ABCテレビ・テレビ朝日 佐野勇斗が出演するABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ「マイダイアリー」の第４回「似顔絵と大事な人」が11月17日に放送された。（ネタバレあり）【写真】ドラマ「マイダイアリー」第４回場面カット（C）ABCテレビ・テレビ朝日本作は、物足りなかった人生を変えた“かけがえのない居場所”と何気ない幸せな日々を描いた、日曜の夜に心をそっと軽