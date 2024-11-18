中国浙江省の渓頭村、国連ベストツーリズムビレッジに選出浙江省竜泉市渓頭村にある国際竹建築文化クリエーティブ基地。（2023年5月9日撮影、竜泉＝新華社配信/徐偉生）【新華社竜泉11月17日】コロンビア北部カルタヘナで15日、国連世界観光機関（UNTourism）の第122回執行理事会会議が開かれ、2024年の「ベスト・ツーリズム・ビレッジ」が発表された。選出地の一つ、中国浙江省渓頭村は竜泉青磁焼成技術の伝承地で、陶磁器文