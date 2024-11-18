神木隆之介が主演を務めるTBS系日曜劇場「海に眠るダイヤモンド」（毎週日曜よる9時〜）の第4話「沈黙」が17日に放送。 百合子（土屋太鳳）が幼なじみの朝子（杉咲花）に対して複雑な思いを抱える理由が明かされ、X（旧Twitter）でも反響を呼んだ。（ネタバレあり。以下、第4話までの内容に触れています）本作は、「アンナチュラル」「MIU404」の脚本家・野木亜紀子、監督・塚原あゆ子、プロデューサー・新井順子による初の日