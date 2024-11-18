「大切な兵庫県の第一歩になる。県民一人ひとりの勝利だ」。再選が決まった前知事の斎藤元彦氏は神戸市内の選挙事務所で喜びを語った。報道各社が午後８時すぎに当選確実を伝えると詰め掛けた数百人規模の支持者から「おおー」と割れんばかりの歓声が響いた。斎藤氏は午後９時４０分ごろに紺色のスーツとネクタイ姿で事務所入りした。硬い表情で何度も頭を下げたが、「多くの方に応援していただいた。本当にうれしい」と笑み