１８８４年：朝鮮郵政総局規則を制定、漢城（現ソウル）―仁川間の郵便業務開始１９５４年：韓米相互防衛条約発効１９９２年：ロシアのエリツィン大統領が来韓１９９２年：スロベニア、クロアチアと大使級外交関係を締結１９９８年：金剛山観光の遊覧船「現代金剛号」が北朝鮮に向け東海港を出発２００５年：釜山でアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が開幕２００９年：米国のオバマ大統領が初来韓２０２２年：北朝鮮が