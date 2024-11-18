兵庫県知事選で再選を決め、選挙事務所から引き揚げる斎藤元彦氏（中央）＝17日夜、神戸市数百人を超える支援者があふれ、熱狂的な「斎藤」コールが響いた―。兵庫県知事選で再選した前知事の斎藤元彦氏（47）は17日夜、神戸市の事務所で「躍動する兵庫の実現に向け、これからも歩みを止めたくない」と表情を引き締めた。一方、疑惑告発文書問題に端を発した選挙戦だっただけに支援者から厳しい声も上がった。午後9時45分ごろ
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