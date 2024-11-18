【週刊ヤングマガジン 2024年51号】 11月18日 発売 価格：510円 本日11月18日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2024年51号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭グラビアを飾るのは“さゆりんご”こと松村沙友理さんで、今回が初ソロ表紙となる。 また巻中グラビアでは『THE TIME,』リポーター、