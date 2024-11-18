【週刊ヤングマガジン 2024年51号】 11月18日 発売 価格：510円 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン51号」を本日11月18日に発売する。価格は510円。 単行本第1巻の大ヒット御礼として、「アマチュアビジランテ」が巻頭カラーで登場。また巻中カラーは「ゴールデンマン」が飾る。 累計100万部突破記念として、「恥じらう君