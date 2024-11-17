UQ mobileにてキャンペーン「UQ親子応援割」が11月15日よりスタート！KDDIおよび沖縄セルラー電話は15日、携帯電話サービス「UQ mobile」において18歳以下の人とその家族を対象にキャンペーン「UQ親子応援割」の提供を2024年11月15日（金）から開始すると発表しています。キャンペーンでは18歳以下の人およびその家族を対象に料金プラン「コミコミプラン＋」の月額基本料金を1年間に渡って2回線目まで月々1,320円を割り引きます。