■ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12オープニングラウンドグループBオーストラリア 3ー11 台湾（17日台北ドーム）台湾がオーストラリアを下し今大会3勝目（1敗）を挙げ、日本に次ぐ2位で2大会連続のスーパーラウンド進出を決めた。スーパーラウンドは21日(木)より東京ドームで行われる。またこの日試合のなかった韓国は明日18日のオーストラリア戦に勝利し3勝2敗で勝利数が台湾と並ぶ可能性はあるものの、直接対決で