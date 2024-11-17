１７日午後９時１６分ごろ、奄美大島北東沖を震源とする地震があり、鹿児島県奄美市で震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約１０キロ。地震の規模（マグニチュード）は６．０と推定される。主な各地の震度は次の通り。震度３＝鹿児島県奄美市震度２＝鹿児島市、宮崎市、大分県臼杵市。