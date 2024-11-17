¥¿¥¤ºß½»¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡Ö¥Ê¥¤¥ó¤À¤è¡×¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÊ¸²½¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿Åê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸½ºß¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î?¥µ¥¤¥¢¥à¹âÅç²°?¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÏÂ²Û»Ò¤Ê¤ÉÆüËÜÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTHE WAGASHI -Japanese food, Crafts & IKEBANA Festival-¡×¤òË¬¤ì¤¿»ö¤òÅÁ¤¨¤ëÅê¹Æ¤Ç¡¢ºë¶Ì¸©Àî±Û»Ô¡Ö¾®¹¾¸Í¤Þ¤á²°¡×¤Î?¶Ë¾å¤­¤Ê¤³¥½¥Õ¥È?¤äÀéÍÕ¸©À®ÅÄ»Ô¤Î¡Ö¤Ê¤´¤ß¤ÎÊÆ²°