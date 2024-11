ボーイズグループSEVENTEENがアジアツアーを拡大する。PLEDISエンターテインメントによると、SEVENTEENは来年1月26日(現地時間)にシンガポール、2月9日にジャカルタ、2月16日にバンコクでそれぞれ『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN ASIA』の公演を1回ずつ追加した。【写真】SEVENTEEN、日本の居酒屋で“ほろ酔い”状態これにより、SEVENTEENは『SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR』を通じて、世界14都市で合計30公演を行