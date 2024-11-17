Pokémon GOで初となる新しい ワイルドエリア「Pokémon GO ワイルドエリア2024」を開催！「Pokémon GO Fest」と「Pokémon GO Tour」とは異なる、新イベントです☆ Pokémon GO ワイルドエリア：福岡  チケット：3,600円（税込）開催日：2024年11月16日から2024年11月17日開催場所：舞鶴公園線以東 (一部エリアを除く)時間公園内でのゲームプレイ：日本時間8:00から12:00まで都市内での