[11.17 J1第29節](サンガS)※14:00開始主審:谷本涼<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 26 太田岳志DF 2 福田心之助DF 24 宮本優太DF 44 佐藤響DF 50 鈴木義宜MF 7 川崎颯太MF 10 福岡慎平MF 39 平戸太貴FW 9 マルコ・トゥーリオFW 14 原大智FW 99 ラファエル・エリアス控えGK 94 ク・ソンユンDF 96 ルーカス・オリヴェイラMF 17 安齋悠人MF 37 米本拓司MF 48 中野瑠馬FW 23 豊川雄太FW 77 ムリロ・コスタ監督チョウ・キジ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「カマトト」デヴィが実名で暴露
- 2. 見覚えある…大学生娘の51歳彼氏
- 3. 高校生運転の車が横転 生徒死亡
- 4. 自己破産の元ハロプロの投稿疑問
- 5. 宮崎駿氏 日本人ひどいことした
- 6. さんま 松本巡る面談の内容告白
- 7. 火葬中「ありえぬもの」飛び出す
- 8. 契約違反 アイドル3人が一斉脱退
- 9. 太鳳の夫と親戚だった有名俳優
- 10. 岡江久美子さん死去で大きな決断
- 1. 高校生運転の車が横転 生徒死亡
- 2. 火葬中「ありえぬもの」飛び出す
- 3. 性暴行受けた園児 泣き叫び採血
- 4. 勝手に朝食ビュッフェ男 逮捕
- 5. 兵庫県知事選にデヴィ夫人が降臨
- 6. 妻子を殺害後 不倫相手に大好き
- 7. あす関東北部も雪か 真冬並み
- 8. 知事選めぐり兵庫県が深刻分断か
- 9. 地震速報（21:22）
- 10. やぶ医者大賞決定 医師「憧れ」
- 1. 小泉みゆき不穏情報 玉木氏否定
- 2. 玉木氏の相手 ミニスカは激安か
- 3. 兵庫知事選「期日前」が過去最高
- 4. 玉木氏 職場に不倫相手呼んだか
- 5. 父急死 変わり果てた実家で絶叫
- 6. 生稲氏の起用に激怒 可哀想とも
- 7. 人気店で虫混入 被害の声相次ぐ
- 8. 玉木氏のおじぎ「よろけ」に持論
- 9. 元保育士謝罪も「反省の色ない」
- 10. 戸籍、読み仮名記載に暗雲＝改正法対応…
- 1. 宮崎駿氏 日本人ひどいことした
- 2. 習氏 台湾統一支持を米国に要求
- 3. 露の有名バレエダンサーが死去
- 4. 任天堂の「身元特定方法」が話題
- 5. 破滅の危機? 地球外文明が介入か
- 6. シャチが負傷もショー続行 物議
- 7. 中国で切りつけ事件 学生8人死亡
- 8. 鳥居に名字彫ったか…米国人逮捕
- 9. 危機一髪 犬に襲われたヒョウ
- 10. 中国の学校で切りつけ 25人死傷
- 1. 生活保護申請も…市役所での一言
- 2. ニキビ治そうとした女性救急搬送
- 3. ミスドは本当に大量閉店したのか
- 4. イトーヨーカ堂が衰退した理由
- 5. トンネルやめます 進捗は依然0%
- 6. 10年引きこもり 母の一言に号泣
- 7. 全国初 熊本が交通系ICから離脱
- 8. 「らぼっと」50代女性がハマる訳
- 9. 新入社員も年収1000万円超の企業
- 10. 虫が大量発生した部屋に住む少女
- 1. 「iPhone SE4」来年3月発売か
- 2. Facebookが「ヌード写真が多すぎる」「…
- 3. 時代錯誤な服装規定 撤廃の結果
- 4. 発明 PS5の熱でピザをアツアツに
- 5. BlueskyがX(旧Twitter)とは異なり「投…
- 6. AIおばあちゃんで詐欺対策へ 英
- 7. モトローラの防水＆FeliCa対応の新フォ…
- 8. 郵便局初 ポイント制度を開始へ
- 9. ダイハツのトールワゴン「トール」＆ト
- 10. 巻物みたいな設計がユニークなキーホル…
- 1. 侍Jvs台湾 ボールガールに衝撃
- 2. ドウデュース調教師の窃盗発覚か
- 3. 離婚から10年 清原元夫婦の現在
- 4. 朗希は第2のフジ 選手ら指摘か
- 5. TBS野球中継 選手の名にSNS騒然
- 6. ダル 朗希移籍めぐる投稿に警鐘
- 7. 本気の巨人 FAをめぐり掟破りか
- 8. FA決定? SB選手投稿に意味深反応
- 9. 侍J中継にミニスカ映り実況絶句
- 10. 河村がエグいミス 批判されぬ訳
- 1. 「カマトト」デヴィが実名で暴露
- 2. 自己破産の元ハロプロの投稿疑問
- 3. さんま 松本巡る面談の内容告白
- 4. 契約違反 アイドル3人が一斉脱退
- 5. 太鳳の夫と親戚だった有名俳優
- 6. 大悟が頂点か 松本終わったの声
- 7. 東野 松本のコメントに違和感
- 8. 何様だよ 華丸の発言に厳しい声
- 9. 彼女は潔白 紗理奈お相手が激白
- 10. 上沼が痛烈 松本へ「あれウソ?」
- 1. 岡江久美子さん死去で大きな決断
- 2. 実はわざと…空っぽのご祝儀袋
- 3. 岡江さん娘 母の死に複雑な思い
- 4. 妊娠7週目と報告 身に覚えない夫
- 5. 受付に回される女性 残酷な真実
- 6. 愛妻弁当を食べない 妻青ざめる
- 7. 略奪婚 慰謝料のせいで生活一変
- 8. 子宮がんで妻失格 絶縁した瞬間
- 9. チ・チャンウクが衝撃の変身！闇に生き…
- 10. 61歳実母の恋が「本当にイタい」