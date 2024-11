毎回すぐ売り切れてしまうほど人気な、「U by SPICK&SPAN(ユー バイ スピックアンドスパン)」と韓国発ライフスタイルブランド「GRAY MANSION(グレイマンション)」のコラボレーションアイテム。今回は、「GRAY MANSION」で人気のぬいぐるみキーチャーム「Baby Ostrich」が別注カラーで登場。11月14日(木)よりU by SPICK&SPANの店舗で販売中で、今後オンラインストアでも発売予定です!U by SPICK&SPANでしか手に