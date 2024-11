世界各地で行われているW杯予選。37歳になったリオネル・メッシ擁するアルゼンチンは15日に敵地でパラグアイと対戦したが、1-2の逆転負けを喫した。前半11分に先制するも8分後に追いつかれると後半に勝ち越される展開。メッシは試合後にブラジル人のアンデルソン主審に不満をぶつけていた。"You're a coward, I don't like you!" 😲🇦🇷 Lionel Messi's FULL outburst at half-time before Argentina went on