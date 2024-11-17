¡ØÆÉ¤ß½ñ¤­¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤ò¸«¼é¤ë¤¢¤Ê¤¿¤ØÈ¯Ã£À­ÆÉ¤ß½ñ¤­¾ã³²¤Î¤Ü¤¯¤¬Éã¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡Ù¡Ê´Ø¸ýÍµ¾¼¡§Ãø¡¢ÀéÍÕ¥ê¥ç¥¦¥³¡§¥¤¥é¥¹¥È¡¢±§Ìî¾´¡§´Æ½¤/¥Ý¥×¥é¼Ò¡ËÂè5²ó¡ÚÁ´9²ó¡ÛÆÉ¤ß½ñ¤­¤¬¶ì¼ê¤Ê»Ò¤Ï40¿Í¥¯¥é¥¹¤ËÌó3¿Í¡£¸¶°ø¤¬¤ï¤«¤é¤º³Ø¹»¤Î²ÝÂê¤ò¤³¤Ê¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤ä¤·¤µ¡¢¶ì¤·¤µ¡£¾ã³²¤òÍý²ò¤·¡¢¾­Íè¤òÌÏº÷¤·Â³¤±¤¿Æü¡¹¡£¼«Î©¤¹¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡¢³Ø¹»¤ä²ÈÂ²¤¬¤Ç¤­¤ë¡¢¤è¤ê¤è¤¤»Ù±ç¤Î·Á¤È¤Ï²¿¤«¡© ¤½¤·¤ÆÈ¯Ã£À­ÆÉ¤ß½ñ¤­¾ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ