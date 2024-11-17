¡Ú¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤È±ï¤¬¤¢¤ë½ÐÁöÇÏ¤Ï¡©¡Û11·î17Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢µþÅÔ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐ°Ê¾åÇÏ¤Ë¤è¤ë£Ç?¥Þ¥¤¥ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ê¼Ç1600£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£º£Ç¯¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Ê¥ß¥å¡¼¥ë¡¢°ìºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥»¥ê¥Õ¥©¥¹¡¢ºòÇ¯¤Î¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ¤ò¾¡¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¥ô¥§¡¼¥°¤È¹ñÆâ£Ç?ÇÏ£³Æ¬¤Ë²Ã¤¨¡¢±Ñ¹ñ¤«¤é13Ç¯¤Ö¤ê¤Î³°¹ñÇÏ¤È¤Ê¤ë¥Á¥ã¥ê¥ó¤¬½ÐÁöÍ½Äê¡£¼ÂÎÏ¤¬Èô¤ÓÈ´¤±¤¿ÇÏ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Í½ÁÛ¤¬Æñ¤·¤¤¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£·ìÅýÅª