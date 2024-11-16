2021年3月に大規模改修工事のために閉館した横浜美術館が、リニューアルオープンを記念した展覧会「おかえり、ヨコハマ」を2025年2月8日から6月2日まで開催する。 【画像をもっと見る】 同展は、2020年4月に就任した蔵屋美香 館長が横浜をキーワードにさまざまな人々を迎え入れたいと思い企画。同館が保持するコレクションに加え、横浜市歴史博物館、横浜開港資料館、横浜都市発展記念館、横浜市民ギャラリーといった市内の施