石破茂首相、韓国の尹錫悦大統領【リマ共同】石破茂首相は16日午後（日本時間17日午前）、南米ペルーの首都リマで韓国の尹錫悦大統領と会談した。10月31日の大陸間弾道ミサイル（ICBM）発射など核・ミサイル開発を進める北朝鮮への対応を巡り協議。日韓の安全保障面での連携を深め、抑止力を高める方針を確認する。ウクライナ侵攻を続けるロシアへの北朝鮮派兵や、ロ朝軍事協力が東アジアに及ぼす影響を巡っても意見を交わす。