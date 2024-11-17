全国高校サッカー選手権の東京都予選決勝が16日、駒沢陸上競技場で行われ、Aブロックは全国優勝6度の帝京が国学院久我山を2―1で下し、15大会ぶり35度目の全国切符を手にした。Bブロックは前回4強の堀越が実践学園を延長戦の末に3―2で破り、2大会連続6度目の出場を決めた。伝統のカナリア軍団が帰ってくる。帝京が2年連続で準決勝で敗れていた国学院久我山に逆転勝ち。1―1の後半39分に途中出場のFW土屋裕豊（3年）が決勝のPK