大津市保護司殺害事件の発生から今月下旬で半年となる。罪を犯した人らの立ち直りを支援する現場に与えた影響は大きく、法務省の調査には保護司全体の２割が今後の活動に不安を示した。各地で安全対策の強化が模索されているが、自宅以外の面接場所の確保など課題は多い。（山下真範、広島総局綾木佑我）複数人で対応広島市にある保護司の活動拠点「更生保護サポートセンター」。今月８日、広島保護観察所の保護観察官や保護