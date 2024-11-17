《福島競馬出来事＆制裁》【競走除外】▽…8R…デフィデリ（左前肢ハ行）▽10R…ニルアドミラリ（右前肢ハ行）【競走中止】▽1R…クインズポラリス（4角＝前の馬に触れ転倒）▽4R…アルマドラード（1周目1号障害＝つまずき落馬）▽5R…ニシノパプルブリリ（1周目5号障害＝つまずき落馬）【騎手変更】坂口（落馬負傷）→5R土田【過怠金】▽1R…石田5万円（4角で前の馬に接触）▽10R…亀田1万円（直線外斜行）ドイル1万円