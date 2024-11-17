《京都競馬出来事＆制裁》【競走中止】▽3R…スノーサウンド（発走後に前の馬に触れてつまずき落馬）【騎手変更】川又（3Rで落馬負傷）→7R浜田【過怠金】▽8R…藤岡1万円（直線外斜行）【戒告】▽7R…渡辺（直線内斜行）▽9R…坂井（4角外斜行）