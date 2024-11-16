外遊先のペルーで、習近平氏やバイデン氏と相次いで初の会談に臨んだ石破総理ですが、各国が見据えるのは、来たる「トランプ時代」です。来年1月の就任に向け、驚きの人事を連発するトランプ氏。日米関係への影響は。（11月16日OA「サタデーステーション」）■トランプ氏不在も際立つ存在感南米・ペルーで開幕したAPEC＝アジア太平洋経済協力会議の首脳会議。アメリカのバイデン大統領にとっては最後の外交の場ですが、目立ってい