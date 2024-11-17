王毅氏、カナダ外相と会談15日、カナダのジョリー外相（左）と握手を交わす王毅氏。（リマ＝新華社記者/丁林）【新華社リマ11月16日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は15日、ペルーの首都リマでカナダのジョリー外相と会談した。王毅氏、カナダ外相と会談15日、カナダのジョリー外相と会談する王毅氏。（リマ＝新華社記者/丁林）