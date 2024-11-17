2014年に劇場公開された、監督・水島精二＆脚本・虚淵玄によるオリジナルアニメ映画『楽園追放 -Expelled from Paradise-』の物語の先を描く続編『楽園追放 心のレゾナンス』の特報映像がYouTubeで公開されました。作品は2026年劇場公開予定です。『楽園追放 心のレゾナンス』https://rakuen-tsuiho.com/『楽園追放 心のレゾナンス』特報｜2026年公開予定 - YouTube公開されたキービジュアルはこんな感じ。「じゃああたしたち、友