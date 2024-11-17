■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (3624) アクセルＭ 東証グロース (7719) 東京衡機 東証スタンダード (9522) ＲＪ 東証グロース (5259) ＢＢＤイニシ 東証グロース (4597) ソレイジア 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4324) 電通グループ 東証プライム (100000018) 日経