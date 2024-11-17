【ホロライブ アクリルスタンド Bright Parade 3】 11月第4週 発売 価格：1回500円 バンダイは、ガシャポン「ホロライブ アクリルスタンド Bright Parade 3」を11月第4週に発売する。価格は1回500円。 Vtuber事務所「ホロライブプロダクション」より、ブライト衣装のアクリルスタンド第3弾が登場。今弾では、アキ・ローゼンタールさん、赤井