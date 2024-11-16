◇WBSCプレミア121次ラウンドB組第3戦日本3−1台湾（2024年11月16日台北D）野球日本代表「侍ジャパン」は16日、「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」1次ラウンドB組第3戦で台湾と対戦。3−1で下し、開幕3連勝を飾った。「1番・左翼」で先発出場した桑原将志外野手（31＝DeNA）は初回、気迫のヘッドスライディングで先制点を奪った全勝対決と負けられない一戦で、桑原の好走塁から先制点が生まれた。「ランナー