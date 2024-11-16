◇WBSCプレミア12 1次ラウンドB組台湾1―3日本（2024年11月16日台北Ｄ）終盤に見せ場をつくったが2点差で敗れた。台北ドームを埋め尽くした地元ファンから大声援を受けて戦ったが、初回に無安打で1点を失うなど、序盤にリードを許した。ソ・ゴウク監督は「今日の試合は、とても悔しかった。ファンに申し訳ない。いい試合はできた。負けたのは監督の責任」と悔しそうな表情を浮かべた。