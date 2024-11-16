第3回世界野球「プレミア12」オープニングラウンド グループB日本 3対1 チャイニーズ・タイペイ台湾・台北ドーム【動画】打撃でも“源田たまらん” 侍Jで初HRと名手のゴロ捌き 世界野球プレミア12開幕2連勝の侍ジャパンは、16日に地元の声援を受けたチャイニーズ・タイペイと対戦した。源田壮亮選手（31歳・西武）の侍ジャパン初ホームランや才木浩人投手（26歳・阪神）の6回途中無失点の好投などで、3対1でチャイニーズ・タイペ