■頭を洗うような振付や、お湯を体にかけるような動作なども盛り込まれた楽しいダンス 【動画】すまし顔の佐久間とニコニコの目黒による「Hot Flow」ダンス Snow Man公式TikTokにて、佐久間大介＆目黒蓮のユニット曲「Hot Flow」のダンス動画・第2弾が公開された。 「風呂でもダンス」 として投稿された動画でふたりは、頭に葉で作られた冠をつけ、古代ギリシャ風の衣装を身に着けた格好でダンス。「Hot Flow」はお風呂ソング