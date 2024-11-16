【動画】北村友一 勝利ジョッキインタビュー｜https://youtu.be/hj7bTIuz4XI 【第29回東京スポーツ杯2歳ステークス（GII）】2024年11月16日（土）5回東京5日 発走時刻：15時30分2歳 オープン（国際）（指定）馬齢 コース：1,800メートル（芝・左） 着順 枠順 馬名（性齢 騎手）1着 4-4 クロワデュノール（牡2 北村友一）2着 8-9 サトノシャイニング（牡2 松山弘平）3着 7-7 レッドキ