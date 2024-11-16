8人組アイドルグループ「Jams Collection」が16日、同グループの公式X（旧ツイッター）でメンバーの一宮彩夏、大場結女、神楽胡音の3人がこの日をもってグループを脱退することを発表した。同Xは【重要なお知らせ】のタイトルで「今回の判断につきましては、本人、必要に応じて保護者様、弁護士との話し合いの場を設け、契約内容に沿った判断基準での結論となります。ただし、保護の観点から具体的な内容については記載しかねる事