今週（2024年11月10日〜11月16日）お届けした話題の中から特に反響の大きかった話題を紹介☆キレイな体型づくりのためにも参考にしたい『運動は週２回＆炭水化物もOKの簡単ダイエット』を週末のひとときチェックしておきましょう。🌼「１週間で確実に３kg痩せられる」人気女優が明かした【簡単ダイエット】のコツ１ヶ月で５kg減量成功。運動は週２回＆炭水化物もOKの簡単ダイエット食べることが好きだとダイエットに向き