俳優アーミー・ハマー（38）は、誕生日に母からパイプカットをプレゼントされたことが分かった。元妻エリザベス・チェンバースとの間に9歳と7歳の子供がいるアーミーは、8月の誕生日に母ドリューから、これ以上子供を作れなくなる“贈り物”をされたそうだ。 【写真】アーミー・ハマーと元妻エリザベス・チェンバース 新ポッドキャスト番組『アー