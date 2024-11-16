中国・天津航空、貴陽−大阪直航便を就航へ離陸する天津航空の旅客機。（資料写真、天津＝新華社配信）【新華社天津11月16日】中国の天津航空は、29日から貴州省貴陽市と大阪（関西）を結ぶ直行便の運航を始める。水・金・日曜の週3往復、所要時間は片道約5時間、エアバスA320型機で運航する。同省から大阪への唯一の直行便路線となる。（記者/王暉）