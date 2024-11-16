人気クロスメディアコンテンツ『ウマ娘プリティーダービー』のリアルイベント「ウマ娘プリティーダービーTwinkle Circle！ in OSAKA」DAY1が16日、大阪・インテックス大阪で開催され、ゴールイン直後にドゥラメンテ役の秋奈、スティルインラブ役の宮下早紀、ナリタトップロード役・中村カンナが、よろず～ニュースのインタビューに応じた。 【写真】