Photo: mindea / Shutterstock.com GoogleのAI「Gemini（ジェミニ）」の、iPhome用アプリ「Google Gemini」が登場しました。本アプリでは、チャット機能と、音声による会話ができる「Gemini Live」が提供されます。iOS上で動くAIといえば、これからサービスが開始されるApple Intelligenceが思い浮かびます。GeminiをiPhoneで使うことで、Apple Intelligenceの体験がどんなものになるのか、