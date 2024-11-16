11月16日、東京競馬場で行われた6R・2歳1勝クラス（芝1400m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、エンブロイダリー（牝2・美浦・森一誠）が快勝した。1.1/4馬身差の2着にボンヌソワレ（牝2・美浦・宮田敬介）、3着にモジャーリオ（牡2・美浦・斎藤誠）が入った。勝ちタイムは1:22.7（良）。2番人気で三浦皇成騎乗、スターウェーブ（牡2・美浦・武井亮）は、4着敗退。【新馬/東京5R】単勝1.2倍インプロペリアが断然の支持に応える単