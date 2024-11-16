11月16日、京都競馬場で行われた11R・アンドロメダステークス（L・3歳上オープン・ハンデ・芝2000m）は、岩田康誠騎乗の8番人気、デシエルト（牡5・栗東・安田翔伍）が快勝した。3.1/2馬身差の2着に1番人気のロードデルレイ（牡4・栗東・中内田充正）、3着に2番人気のトップナイフ（牡4・栗東・昆貢）が入った。勝ちタイムは1:58.6（良）。【秋明菊賞】サートゥルナーリア産駒 キャッスルレイクが2勝目芝ダート兼用の二刀流岩