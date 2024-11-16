11月16日、京都競馬場で行われた9R・秋明菊賞（2歳1勝クラス・芝1400m）は、田口貫太騎乗の2番人気、キャッスルレイク（牝2・栗東・松下武士）が勝利した。3/4馬身差の2着にイリフィ（牝2・栗東・高野友和）、3着にエイヨーアメジスト（牝2・栗東・牧田和弥）が入った。勝ちタイムは1:23.0（良）。1番人気でC.デムーロ騎乗、ウィルサヴァイブ（牝2・栗東・須貝尚介）は、6着敗退。【新馬/京都6R】ナダル産駒 ヒルノハンブルク