11月16日、京都競馬場で行われた6R・2歳新馬戦（ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗の1番人気、ヒルノハンブルク（牡2・栗東・武英智）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にゼロスネーク（牡2・栗東・四位洋文）、3着にロードヴォイジャー（牡2・栗東・坂口智康）が入った。勝ちタイムは1:54.6（良）。2番人気で川田将雅騎乗、ランフォザプライド（牡2・美浦・高木登）は、7着敗退。【新馬/京都5R】伏兵メイショウタマユラがデビューV鋭く抜