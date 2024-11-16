Âè1²óWBSC U-23¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿30ºÐ¤¬¸½Ìò°úÂà¤ò·èÃÇ¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç»×¤¤½Ð¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤È¶¦¤ËÁÛ¤¤¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£¡Öº£¥·¡¼¥º¥ó¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢ÆüÎ©À½ºî½ê¤òÂà¼ÒÌîµå¤ò°úÂà¤¹¤ë»ö¤Ë·è¤á¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯»þÂå¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¿¿º½Í¦²ð¡£2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¤ÇÀ¾¾ëÍÛ¹â¹»¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¿¿º½¤Ï¡¢¶¯ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¡¢ÀèÇÚ¤ÎÌøÅÄÍª´ô¤Î°¦¾Î¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç?¥ß¥®