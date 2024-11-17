【リマ時事】石破茂首相は１５日（日本時間１６日）、米国のバイデン大統領との初会談、韓国の尹錫悦大統領を交えた３首脳会談に相次いで臨んだ。来年１月に就任するトランプ次期米大統領の外交姿勢に懸念が高まる中、米国の政権交代後を見据え、日米、日米韓が緊密な連携を継続する重要性をアピール。協力の「固定化」を図った。「トランプ氏との間でも日米同盟を新たな高みに引き上げ、日米韓の戦略的連携を強化したい」。ペ