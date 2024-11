【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■「さよならシティライト (Prod. Chaki Zulu)」は“酔ったときにだけ電話してくるあなたへ。”をテーマにした哀愁漂うシティポップ! Aile The Shotaが『THE FIRST TAKE』と同じ白い空間のなかで、60秒の一発撮りパフォーマンスに挑戦する企画『FLASH THE FIRST TAKE』に初登場。 “本質的で大衆的である”ことをコンセプトに制作された1stアルバム『REAL POP 』((11月20