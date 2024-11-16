歌手の森高千里（５５）が、１６日放送のフジテレビ系「ＭＵＳＩＣＦＡＩＲ」に出演。トークコーナーで就寝時の衝撃的な姿を告白し、共演者を驚かせた。森高は「最近集めている物」のテーマで語るトークコーナーで、アイマスクを集めていると回答。「したら結構、熟睡できて。いろんな柄があったり、耳に掛けるタイプの、マスクタイプのアイマスクの方がいいなと思って」と語り、デザインが気に入っても形が合わない場合は「