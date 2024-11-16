卓球女子でパリ五輪団体銀メダルの平野美宇（２４＝木下グループ）が、睡眠への?ストイックさ?を明かした。平野は１６日、コンディショニングブランド「ＴＥＮＴＩＡＬ」の虎ノ門ヒルズ店（都内港区）で一日店長を務め、抽選で選ばれたファン１００人に接客対応した。イベント終了後に「たくさんのファンの方とお話しする機会はなかなかないし、すごく温かいメッセージをくれてうれしかったです」と充実した表情を浮かべた。